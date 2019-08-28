إدارة ترامب تقرر عدم كشف البعد السياسي من صفقة القرن قبل الانتخابات في إسرائيل
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إدارة ترامب تقرر عدم كشف البعد السياسي من "صفقة القرن" قبل الانتخابات في إسرائيل

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العرب اليوم - إدارة ترامب تقرر عدم كشف البعد السياسي من "صفقة القرن" قبل الانتخابات في إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات
واشنطن - العرب اليوم

أكد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لن تكشف البعد السياسي لـ"صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وذكر غرينبلات، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اتخذنا قرارا ألا نكشف عن رؤيتنا للسلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

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إدارة ترامب تقرر عدم كشف البعد السياسي من صفقة القرن قبل الانتخابات في إسرائيل إدارة ترامب تقرر عدم كشف البعد السياسي من صفقة القرن قبل الانتخابات في إسرائيل



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