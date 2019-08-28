أكد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لن تكشف البعد السياسي لـ"صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وذكر غرينبلات، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اتخذنا قرارا ألا نكشف عن رؤيتنا للسلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".