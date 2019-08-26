أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يستعجل بالإعلان عن "صفقة القرن" بسبب طموحاته المتعلقة بالسباق الرئاسي في الولايات المتحدة عام 2020.

وحسب الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية، فإن المراقبين يشيرون إلى أن ترامب قد يعلن عن الشق السياسي من خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، المقررة في 17 سبتمبر المقبل.

ويقول المراقبون إن ذلك متعلق باعتبارات ترامب السياسية وطموحاته للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وإن ترامب يحتاج إلى إنجاز دبلوماسي كبير يميزه عن منافسيه الديمقراطيين والرئيس السابق، باراك أوباما.