مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان
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مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

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العرب اليوم - مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

عنصر من الأمن المصري
القاهرة - العرب اليوم

كشف مصدر أمني مصري رفيع لصحيفة كويتية، اليوم الأحد، أن الجهات الأمنية في مصر قامت بحصر عناصر من "الإخوان" هربوا بعد 30 يونيو 2013، تورط أغلبهم في قضايا تمس الأمن المصري.

وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة "سبق" إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية بشأن ملف عناصر الإخوان المصريين في الكويت، خاصة من تورط منهم في أحداث عنف، لا سيما وأن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن بعض هؤلاء يتواصلون مع عناصر من الإخوان هربوا إلى دول أخرى وتحديدا تركيا.

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مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان



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