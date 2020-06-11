ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 122574 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 122574 حالة، توفت منها 2394 حالة، وتماثلت 38391 حالة للشفاء.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان توجد 46828 حالة في إقليم السند، و45463 حالة في إقليم البنجاب، و15206 حالات في إقليم خيبر بختونخواه، و46828 حالة في إقليم بلوشستان، و 6236 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1018 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و488 حالة في إقليم كشمير الحرة.