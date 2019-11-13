الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تعلن تأجيل فعاليات الجمعة المقبلة (جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث) إلى الجمعة ما بعد المقبلة، وتجدد موقفها باستمرار المسيرات بطابعها الشعبي حتى تحقيق جميع أهدافها