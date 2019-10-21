الحريري اتصل بقائد الجيش وعرض معه للتطورات الأمنية وشدد على وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات
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الحريري اتصل بقائد الجيش وعرض معه للتطورات الأمنية وشدد على وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات

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العرب اليوم - الحريري اتصل بقائد الجيش وعرض معه للتطورات الأمنية وشدد على وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات

رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"
بيروت - العرب اليوم

الحريري اتصل بقائد الجيش وعرض معه للتطورات الأمنية وشدد على وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات

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الحريري اتصل بقائد الجيش وعرض معه للتطورات الأمنية وشدد على وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات الحريري اتصل بقائد الجيش وعرض معه للتطورات الأمنية وشدد على وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات



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نيودلهي ـ علي صيام

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