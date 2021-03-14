الجيش السوداني يقبض على قائد ميليشيا إثيوبية ومعاونيه في منطقة الفشقة

ألقى الجيش السوداني، اليوم الأحد، القبض على قائد ميليشيا إثيوبية برفقة معاونيه داخل الأراضي السودانية. ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر رسمية قولها إن قائد الميليشيا الإثيوبية ألقي القبض عليه برفقة عدد من معاونيه، داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى التي تخوض فيها القوات المسلحة السودانية، معارك ضارية مع قوات وميليشيات إثيوبية استولت عليها منذ 25 عاما. واستعاد الجيش السوداني، السيطرة على نحو 95% من أراضي الفشقة البالغة مساحتها نحو مليوني فدان، بعد معارك مستمرة منذ نوفمبر الماضي.