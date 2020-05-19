المغرب تعلن عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها سُجل في بؤر لوحدات صناعية وتجارية بالدار البيضاء ومراكش، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7023، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 193 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3901 بعد تعافي 143 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 30%، تليها مراكش ب 18 % ، وطنجة ب 14 %.