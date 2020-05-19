لبنان يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية - في تقريرها اليومي - إلى أن 8 من الحالات المسجلة لمقيمين و15 بين الوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 954 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس 251 حالة.