لبنان يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT18:54:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

لبنان يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - لبنان يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بيروت - العرب اليوم

سجلت لبنان 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية - في تقريرها اليومي - إلى أن 8 من الحالات المسجلة لمقيمين و15 بين الوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 954 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس 251 حالة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لبنان يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا لبنان يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 18:54 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا الى أكثر من 88 ألفًا
العرب اليوم - ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا الى أكثر من 88 ألفًا

GMT 18:51 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

رئيس جنوب أفريقيا يدعو لمساعدة الدول النامية في مكافحة فيروس كورونا
العرب اليوم - رئيس جنوب أفريقيا يدعو لمساعدة الدول النامية في مكافحة فيروس كورونا

GMT 18:07 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 44996 حالة
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 44996 حالة

GMT 17:56 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

وزارة الصحة المصرية تعلن وفاة 14 شخصا و720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - وزارة الصحة المصرية تعلن وفاة 14 شخصا و720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 17:52 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

الجزائر تسجل 6 وفيات و 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
العرب اليوم - الجزائر تسجل 6 وفيات و 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خطفت العارضة بيلا حديد الأنظار في العام 2018 بفستان فضيّ

إليكِ أبرز موديلات فساتين إيلي صعب مِن مهرجان "كان"

باريس - العرب اليوم

غاب مهرجان كان السينمائي هذا العام بسبب فيروس "كوفيد 19"، ككثير من حفلات الجوائز العالمية التي تم إلغاء بعضها وتأجيل بعضها الآخر إلى أجل غير مسمى، لكن بالعودة إلى مهرجان كان في السنوات الماضية فقد برز اسم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب على السجادة الحمراء، وتألق عدد كبير من النجمات بتصاميمه الأنيقة والساحرة، وفي ما يلي هي تعرض أجمل موديلات فساتين إيلي صعب. واستعادت دار إيلي صعب أجمل إطلالات النجمات على مدى السنوات الماضية، وقامت بإعادة نشر صور السجادة الحمراء. وكتبت الدار على صفحتها على "إنستغرام": "في نهاية هذا الأسبوع، سنأخذكم في جولة على السجادة الحمراء لاستعادة أفضل أحداث مهرجان كان". من إطلالة نايومي واتس الساحرة بفستان فضيّ اللون تميّز بالترتر من الأعلى والريش الذي زيّن تنورته الطويلة إضافة الى الظهر...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:56 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

جلابيات لرمضان 2020 بوحي من جويل ماردينيان
العرب اليوم - جلابيات لرمضان 2020 بوحي من جويل ماردينيان

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

تعرف على أفضل الطرق لاكتشاف "هاواي" السياحية افتراضيًا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الطرق لاكتشاف "هاواي" السياحية افتراضيًا

GMT 08:43 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

5 نصائح للحصول على ديكورات غرف أطفال مريحة
العرب اليوم - 5 نصائح للحصول على ديكورات غرف أطفال مريحة

GMT 02:35 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

وزير العدل يرجح عدم مثول أوباما وبايدن أمام القضاء الأميركي
العرب اليوم - وزير العدل يرجح عدم مثول أوباما وبايدن أمام القضاء الأميركي

GMT 09:36 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

رزان مغربي في فيديو قبل 27 عامًا يبرز ملامحها التي لم تتغيّر كثيرًا
العرب اليوم - رزان مغربي في فيديو قبل 27 عامًا يبرز ملامحها التي لم تتغيّر كثيرًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:27 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

السعودية تعلن موعد عيد الفطر المبارك
العرب اليوم - السعودية تعلن موعد عيد الفطر المبارك

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 06:24 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

تقنية جديدة تجعل السيارات "تتكلم" مع بعضها في الطرقات لحماية المستخدمين
العرب اليوم - تقنية جديدة تجعل السيارات "تتكلم" مع بعضها في الطرقات لحماية المستخدمين

GMT 01:01 2020 الثلاثاء ,12 أيار / مايو

وزير المال السعودي يوضح سبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة
العرب اليوم - وزير المال السعودي يوضح سبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة

GMT 10:04 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

ناسا تكشف قيمة العقد الموقع مع "روس كوسموس"
العرب اليوم - ناسا تكشف قيمة العقد الموقع مع "روس كوسموس"

GMT 09:57 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

مؤسس "تلغرام" يعلن عن إغلاق مشروع بلوكشين قبل افتتاحه
العرب اليوم - مؤسس "تلغرام" يعلن عن إغلاق مشروع بلوكشين قبل افتتاحه

GMT 19:09 2020 الأحد ,17 أيار / مايو

ترامب يؤكّد أنه يمتلك معلومات مقلقة عن أصل "كورونا" في ووهان
العرب اليوم - ترامب يؤكّد أنه يمتلك معلومات مقلقة عن أصل "كورونا" في ووهان

GMT 02:47 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

بريطانيا تعتزم إخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي
العرب اليوم - بريطانيا تعتزم إخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي

GMT 14:12 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

"فيسبوك" تدفع 52 مليون دولار تعويضات لمشرفي "المحتوى الصادم"
العرب اليوم - "فيسبوك" تدفع 52 مليون دولار تعويضات لمشرفي "المحتوى الصادم"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 06:12 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

3 خيارات أمام زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم للبقاء معهم في ألمانيا
العرب اليوم - 3 خيارات أمام زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم للبقاء معهم في ألمانيا

GMT 12:50 2019 السبت ,29 حزيران / يونيو

"كلاسيكو أفريقي" بين أسود الكاميرون ونجوم غانا على صدارة المجموعة السادسة
العرب اليوم - "كلاسيكو أفريقي" بين أسود الكاميرون ونجوم غانا على صدارة المجموعة السادسة

GMT 19:52 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

كريستال بالاس يفقد ساكو أمام مانشستر يونايتد
العرب اليوم - كريستال بالاس يفقد ساكو أمام مانشستر يونايتد

GMT 16:33 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

بلماضي يكشف تشكيلة الجزائر ضد السينغال
العرب اليوم - بلماضي يكشف تشكيلة الجزائر ضد السينغال

GMT 10:27 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس

أحمد حجازى يحقق 3 أرقام مميزة فى فوز وست بروميتش على رينجرز
العرب اليوم - أحمد حجازى يحقق 3 أرقام مميزة فى فوز وست بروميتش على رينجرز
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab