اندلاع حريق في مقر أكبر صانع للقاحات بالعالم في الهند

اندلع حريق بعد ظهر الخميس، في معهد سيروم الهندي لصناعة اللقاحات (SII) في مدينة بيون (غرب البلاد). ويعد معهد سيروم الهندي أكبر صانع للقاحات في العالم، وذلك بالشراكة مع جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا لإنتاج لقاح كوفيشيلد. ولن يؤثر الحريق، الذي تمت السيطرة عليه الآن، على إنتاج لقاح كورونا، حسبما قالت الشركة المنتجة. وغرد الرئيس التنفيذي للشركة أدار بوناوالا، قائلاً: "أود طمأنة جميع الحكومات والجمهور بأنه لن يكون هناك خسارة في إنتاج كوفيشيلد بسبب مباني الإنتاج المتعددة التي احتفظت بها في الاحتياط للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة في المعهد".

وقال مورليدهار موهول، عمدة مدينة بيون للصحفيين، إن 15 وحدة من الإدارة البلدية وإدارة الإطفاء كانت في الموقع لإخماد الحريق. وتم انقاذ أربعة أشخاص من المبنى المكون من ستة طوابق. وأضاف أنه تم انتشال خمس جثث يعتقد أنها لعمال بناء. في تدوينة منفصلة، غرد بوناوالا: "نشعر بحزن عميق ونقدم أعمق تعازينا لأفراد عائلة الراحل". لم يتم تحديد سبب الحريق بعد، على الرغم من أنه وفقًا لموهول، تشير التحقيقات الأولية إلى أنه "أثناء تشييد المبنى، ربما أدت بعض أعمال اللحام إلى اندلاع الحريق