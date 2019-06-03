أعلن الديوان الملكي السعودي قبل قليل عن قرار المحكمة العليا في المملكة ثبوت رؤية هلال شوال، مساء اليوم الاثنين، وبذلك يكون غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية تعلن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

كما أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، برئاسة وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في العراق والذي يتبعه السنة أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، أن يوم غد عيد لـ"عدم ثبوت الرؤية" حتى الآن. ومن المتوقع أن يبدأ العيد بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.