أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير معسكر يستخدمه أنصار "القطاع الأيمن" المتطرف في منطقة دونيتسك بصاروخ عالي الدقة وقال: "دمرت الصواريخ عالية الدقة المطلقة من الجو في منطقة دونيتسك معسكر قاعدة تابعة للنازيين الأوكرانيين وألحقت به أضرارا كبيرة" وأضاف: "المعسكر يقع بالقرب من بلدة نوفوغرودوفكا، في منطقة دونيتسك".