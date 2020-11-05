أعلن مركز "أديسون" للأبحاث، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.وأشار المركز، إلى أن ترامب حصل على 50.3 % من الأصوات مقابل 48.4 % لبايدن بعد إحصاء 92 % من أصوات بنسلفانيا، فيما جاءت النسبة في ولاية جورجيا الحاسمة على التالي – ترامب 49.5 % من الأصوات مقابل 49.2 % لبايدن، بعد فرز 98 % من الأصوات.وأكد المركز، حصول ترامب على 50 % من الأصوات مقابل 48.6 % لبايدن بعد فرز 95 % من أصوات ولاية نورث كارولاينا الحاسمة.