أفاد مصدر في مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي.أن.بي.سي"، بأن المؤسسة سحبت 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي العراقي على خلفية التوتر في المنطقة.وقال المصدر: "سحبت المؤسسة موظفيها من غرب القرنة في الخامس من يناير الجاري، عقب قرار من إكسون باعتبارها المشغل، وذلك على خلفية قتل الولايات المتحدة سليماني".وأضاف، أن "سي.ان.بي.سي" أبقت على 100 موظف في حقل الحلفاية، الذي تتولى تشغيله بنفسها وعلى موظفيها الـ60 في حقل الرميلة"، وهو حقل نفطي تعمل فيه مع شركة "بي.بي" البريطانية التي تتولى تشغيله".وتابع: "الأطقم في الرميلة والحلفاية تطلع المقر الرئيسي على تطورات الوضع الأمني يوميا، ولا توجد خطط للإجلاء حتى الآن".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن "إيران أطلقت فجر الأربعاء أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنها "شنتها انتقاما على مقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".