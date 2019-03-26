مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار قنبلة في مقديشيو

أعلن مسؤول أمني صومالي مقتل شخص وإصابة آخرين; جراء انفجار قنبلة في العاصمة مقديشيو .

وأوضح المسؤول إن القنبلة انفجرت في سيارة خاصة، اليوم /الثلاثاء، في منطقة هودان، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة المشاة القريبين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركة الشباب المتطرفة شنت هجمات مشابهة في العاصمة من قبل.