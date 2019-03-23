مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال إثر انفجار عبوة ناسفة في أم درمان السودانية

أفادت وسائل اعلام عربية بوقوع قتلي ومصابين جراء انفجار قوي في مدينة ام درمان السودانية.

وقالت إن هناك العديد من القتلى والجرحى جراء الانفجار الذي هزّ أم درمان قبل قليل.

وأشارت إلى أن الانفجار وقع في أم درمان أثناء محاولة أحد الأطفال تفكيك قنبلة في منطقة الفتح بالمدينة السودانية.

من جانبها، نقلت قناة العربية عن مصادر أمنية تأكيدها وجود ما لا يقل عن أطفال جراء انفجار العبوة الناسفة في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.