تسجيل 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت العراق 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18950 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 549 حالة, كما تم تسجيل 647 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 7515 حالة شفاء.