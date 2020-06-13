العراق تفرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من يوم غد للحد من تفشي فيروس كورونا

أعلنت العراق فرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من يوم غد الأحد في اطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة العراقية حازم الجميلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم أن التوصيات بشأن حظر التجول أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد.

ويسري حظر التجول الجزئي ما بين السادسة مساء والخامسة صباحاً إلى اشعار آخر وذلك على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق خلال الأيام الماضية, وتجاوزها حاجز الألف إصابة يومياً.