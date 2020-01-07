استئناف مراسم دفن قاسم سليماني بعد توقفها لساعات نتيجة سقوط قتلى وجرحى

أفاد مراسلنا بأن مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني قد استؤنفت في مسقط رأسه بكرمان، بعد توقفها لساعات نتيجة سقوط قتلى وجرحى إثر تدافع المشيعين.وأكدت آخر الإحصائيات وقوع 56 قتيلا (35 رجلا و21 امرأة) وإصابة 213 شخصا.ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ5 ملايين شخص.وتدافع المشيعون اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وملؤوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.وقال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني أمام عشرات الآلاف من المشيعين في مدينة كرمان: "سننتقم بقوة من العدو وسيكون ردنا قويا وحازما" فيما هتف المشيعون "الموت لأمريكا" ملوحين بالأعلام الإيرانية.

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