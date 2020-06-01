ارتفاع الإصابات بكورونا في باكستان إلى 73862 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 73862 حالة، وسجلت الوفيات 1565 حالة، بعد تسجيل 60 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 26083 حالة، ولا تزال 44834‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أن بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 29647 حالة في إقليم السند، و26240 حالة في إقليم البنجاب، و10027 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و4393 حالة في إقليم بلوشستان، و 2589 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و711 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و255 حالة في إقليم كشمير الحرة.