مقتل 7 في هجوم لحركة الشباب

أعلنت الشرطة الصومالية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا بعد انفجار ضخم في منطقة هودن بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف أن المكاتب انهارت بصورة كاملة نتيجة الانفجار، وتصاعدت ألسنة الدخان فوق المدينة.