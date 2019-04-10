أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن هناك قصف جوي لميليشيات طرابلس على مدينة غريان شمال غرب العاصمة الليبية.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن أمس، الثلاثاء، مصادرة 14 آلية مسلحة تابعة للمليشيات المسلحة في طرابلس، والقبض على أحد المقاتلين بالعاصمة طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الليبية - أن قوات الجيش صادرت 14 آلية مسلحة وأسرت عددا من المليشيات في العاصمة طرابلس، مضيفة أنه تم القبض على أحد المقاتلين التابعين لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي في ساحة القتال بالعاصمة طرابلس.