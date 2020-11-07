ترامب يقول ان نتائج انتخابات الرئاسة الاميركية لم تحسم بعد

ترامب يقول ان نتائج الانتخابات لم تحسن بعد ومصادر مطلعة اميركية تقول انه يراهن على معارك قانونية ستكون فاشلة لانه لا يوجد ما يدعم اتهاماته وبالتالي الغاء اي من النتائج التي اعطت جو بايدن فرصة الفوز برئاسة الولايات المتحدة ليكون الرئيس السادس والاربعين الذي يتربع على الزعامة في البيت الابيض.