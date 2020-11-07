بايدن يهزم ترامب ويفوز برئاسة الولايات المتحدة

أعلنت وسائل إعلام أميركية، من بينها "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.وقالت المصادر إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.وينتظر أن يلقي بايدن، السبت، كلمة قد تكون بمثابة "خطاب النصر"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة فرانس برس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا.ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجوما جديدا عبر تويتر على "الأصوات غير القانونية".وقال في تغريدة: "استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات".وتابع"تم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء ، يوم الانتخابات" مما يجعل أهليتهم، كما يقول ، باطلة.ولا يوجد حتى الآن أي دليل لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات، والتي بدأ تداولها صباح الأربعاء عندما بدأ تقدمه في الولايات الرئيسية ضد الديمقراطيين في التقلص.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أن مستشاري ترامب حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه بايدن.