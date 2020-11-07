قال مركز "إديسون" للأبحاث، مساء يوم السبت، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، حصل على 49.5 بالمئة مقابل 48.7 بالمئة للرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا الحاسمة.وأضاف المركز أن تلك النسبة تأكدت بعد فرز 97 بالمئة من الأصوات.

يتبع..