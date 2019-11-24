مفوضية حقوق الإنسان في العراق تنشر إحصائية بأعداد قتلى وجرحى الاحتجاجات ليوم الأحد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل وإصابة متظاهرين، بالإضافة إلى اعتقال عدد منهم.

وقالت المفوضية في بيان صحفي: "حددنا استخدام العنف المفرط المتبادل على خلفية الصدامات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين، مما أدى إلى مقتل محتجين اثنين في أم قصر بمحافظة البصرة، وإصابة 87 آخرين من الطرفين، واعتقال 6 متظاهرين".

ووثقت المفوضية، كذلك "مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 71 آخرين أمام جسري الزيتون والنصر في محافظة ذي قار جنوبي العراق، فضلا عن اعتقال 5 من المحتجين".

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة بالتدخل الفوري لوقف العنف واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

وأوصت المفوضية الحكومة بـ"تحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها"، مجددة دعوتها للمحتجين إلى الالتزام بالتظاهر في الساحات المخصصة، والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية.

وتابعت، أن "عكس ذلك قد يعطي ذريعة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين ويتسبب بإزهاق أرواحهم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات ضد الحكومة تطالبها بالإستقالة أو محاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك تحسين ظروف المعيشة للمواطن.

وأدت في معظمها إلى سقوط قتلى وجرحى بسبب المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي.