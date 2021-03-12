وزير سوداني يؤكد أن السعودية التزمت بإنشاء صندوق إستثماري بـ3 مليارات دولار

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن السعودية التزمت بإنشاء صندوق استثماري في السودان بمبلغ 3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المملكة ستدعو العديد من الدول للاستثمار في السودان.

وكشف يوسف أنه "تم الاتفاق على تسهيل وصول التحويلات المالية بين الخرطوم و الرياض".