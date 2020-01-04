استطلاع رأي يكشفت عن تراجع شعبية الرئيس أردوغان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو كشف عن استطلاع رأي كشفت عن تراجع شعبية أردوغان بعنوان "بين قمع وفقر وقهر تسير الأوضاع فى تركيا تحت حكم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية".

الاستطلاع، كشف عن أن نسبة تأييد أردوغان وحزبه تراجعت 30% فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ وصوله للسلطة منذ 17 عاما، والذي كشف عن كارثة جديدة مدوية تضاف إلى رصيده الفاشل وانعدام وجوده فى أعين شعبه.

حالة التخبط التي يشهدها حزب العدالة والتنمية التركي منذ فترة كانت بسبب الانشقاقات والاستقالات التي تضرب صفوفه كان لها بالغ الآثر فى تدنى شعبية أردوغان بشكل كبير.

وكشف أيضًا الاستطلاع عن أن نصف الشباب الأتراك يرون أن مشكلات تركيا يستحيل حلها فى ظل وجود الفاعلين السياسيين الحاليين والتى يؤكدها أيضأ رؤية 40 % من المجتمع التركي.

الكشف عن تراجع شعبية أردوغان لأدنى مستوى لها جاء بالتزامن مع بيانات رسمية أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين فى تركيا بأكثر من المتوقع حيث بلغت 12% على أساس سنوي فى ديسمبر الماضى جاء ذلك فى ظل الانهيار التركى وسياسات أردوغان الطائشة والتى ساهمت فى تراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكية.

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