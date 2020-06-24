السيسي يؤكد على ضرورة تكثيف المشاورات مع السودان وأعضاء مجلس الأمن بشأن سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكثيف المشاورات مع السودان وأعضاء مجلس الأمن بشأن سد النهضة، كما شدد على الاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة