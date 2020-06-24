الرئيس السيسي يعقد اجتماعا هاما بشأن سد النهضة ويأمر بالتحرك على المستويات كافة للحفاظ على حقوق مصر

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتحرك على المستويات كافة للحفاظ على حقوق مصر المائية، وذلك خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين في البلاد.وضم الاجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد وجه السيسي بالاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.