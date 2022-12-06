الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شابين من مُخيم "شعفاط" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، فيما تم تمديد اعتقال خمسة فتية من "سلوان" جنوب المسجد الأقصى كانوا قد اعتقلوا في الأساس في الأول من نوفمبر الماضي.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شابين في محافظة "الخليل" في جنوب الضفة، فيما تم اعتقال شاب من بلدة "بورين" جنوب محافظة "نابلس" في شمال الضفة.