قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة سلوان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الثوري في بلدة سلوان وداهمت منازل الفلسطينيين ثم اعتقلت امرأة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم ثلاثة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.