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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة سلوان

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العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة سلوان

القدس المحتلة ـ العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الثوري في بلدة سلوان وداهمت منازل الفلسطينيين ثم اعتقلت امرأة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم ثلاثة عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة سلوان قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة سلوان



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