ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في باكستان إلى 94 قتيلاً ومصاباً

أعلن مسؤولون باكستانيون اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين بإقليم البنجاب إلى 16 قتيلا و78 مصابا .

وقال مسؤول بالحكومة الإقليمية إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات فيما أفادت السلطات أن الجيش الباكستاني يشارك في عمليات الإنقاذ وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية .

وكان قطار ركاب اصطدم بقطار آخر للشحن أثناء وقوفه داخل محطة قطار في مدينة "رحيم يار خان".