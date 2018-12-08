مقتل 7 وإصابة 18 في حادثي سير في إقليم البنجاب الباكستاني

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادثي سير منفصلين بإقليم "البنجاب" الباكستاني.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم السبت أن الحادثين وقعا في منطقتي "شيخ بورا" و"ساهيوال" بإقليم البنجاب.

ففي منطقة ساهيوال اصطدمت حافلة ركاب بناقلة نفط; ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وفي حادث آخر بمنطقة "شيخ بورا" لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر اصطدام عربة نقل تسمى "ريكشا" كانوا يستقلونها بناقلة نفط.