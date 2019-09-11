الكنيست يسقط تشريع نتنياهو لنصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كسب دعم المشرعين في الكنيست لمشروع قرار قدمه لشرعنة نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست المقبلة.

واحتاج نتنياهو إلى أغلبية أصوات المشرعين (أي 61 صوتا على الأقل) بغية تمرير مشروع القانون المثير للجدل، غير أن 58 عضوا فقط أدلوا بأصواتهم لصالح التشريع، فيما قررت الأحزاب المعارضة وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان مقاطعة التصويت.