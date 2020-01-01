السعودية تفرج عن أردني بعد توقيفه 8 أشهر

قال تجمع حقوقي معني بقضايا الموقوفين في السعودية، يوم الثلاثاء، إن الرياض أفرجت عن أردني مقيم بعد مرور أكثر من 8 أشهر على توقيفه.ونشر حساب "معتقلي الرأي" على صفحته بموقع "تويتر" تغريدة قال فيها إن "السلطات السعودية أفرجت عن المعتقل الأردني المقيم أسامة العطار، وقامت بترحيله إلى الأردن بعد أكثر من 8 أشهر على اعتقاله التعسفي".وأضاف أنه وبهذا القرار "تكون السلطات قد أفرجت حتى الآن عن 3 معتقلين من المقيمين الذين اعتقلوا في أبريل الماضي".ولم يصدر عن السلطات السعودية أي بيان بهذا الخصوص يوضح أسباب التوقيفات وملابسات الإفراج عن الأردني المقيم.

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