انفجار ضخم يضرب وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا

ضرب انفجار ضخم، مساء الجمعة، وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا، على بعد عشرات الأمتار من مبنى حكومي وقالت وسائل إعلام روسية، إن "الانفجار نجم عن سيارة بالقرب من مبنى حكومي وسط دونيتسك" جاء ذلك مع تصاعد حدة العنف في شرق أوكرانيا، بين الانفصاليين والقوات الحكومية، وسط دوي صافرات الإنذار، ودعوات للمدنيين بالمغادرة إلى روسيا.