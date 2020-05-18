العراق يطبق الحظر المناطقي على ستة أحياء في العاصمة بغداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا

يطبق العراق ابتداء من الأربعاء المقبل حظراً مناطقيًا على ستة أحياء في العاصمة بغداد يستمر أسبوعين.

أعلن ذلك وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم, مبينا بأن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات بوباء كورونا وظهور بؤر وبائية في بعض مناطق بغداد ،مشيراً إلى اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر.

وأوضح التميمي أن المناطق المشمولة بالحظر المناطقي هي مدينة الصدر وأحياء الحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية والحرية ، مشيراً إلى أن الحظر المناطقي سترافقه أكبر عملية رصد وبائي فعال في القطاعات والمحلات المشمولة.