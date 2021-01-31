إرتفاع عدد القتلى في تفجير إعزاز شمالي سورية إلى 6 مدنيين

رتفع ارتفاع عدد القتلى في تفجير إعزاز فى مدينة حلب شمالي سوريا إلى 6 مدنيين، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق ذكرت صحيفة الوطن السورية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 25 عندما انفجرت سيارة ملغومة في شمال حلب. وأوردت الوكالة العربية السورية للأنباء خبر الانفجار لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن عدد القتلى والمصابين