ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع بمدينة إعزاز شمالي سوريا إلى 3
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ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع بمدينة إعزاز شمالي سوريا إلى 3

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العرب اليوم - ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع بمدينة إعزاز شمالي سوريا إلى 3

الانفجار الذي وقع بمدينة إعزاز
دمشق - العرب اليوم

ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع بمدينة إعزاز شمالي سوريا إلى 3

 

 

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ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع بمدينة إعزاز شمالي سوريا إلى 3 ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع بمدينة إعزاز شمالي سوريا إلى 3



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