أول تعليق إسرائيلي بعد إلغاء السودان قانون مقاطعة تل أبيب

علق وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، على إلغاء مجلس الوزراء السوداني قانون مقاطعة تل أبيب، بعد 63 عامًا من القرار.ووفقًا لوسائل إعلام متفرقة، قال كوهين إن إلغاء السودان قانون مقاطعة إسرائيل خطوة نحو اتفاق سلام ثنائي.وكان مجلس الوزراء السوداني، قرر إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، الذي يمنع دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان.

وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، موقف الخرطوم الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة لها، من خلال حظر أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.يأتي ذلك في إطار توصل السودان وإسرائيل رسميا لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما أواخر العام الماضي.