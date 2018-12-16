الإحتلال يكتشف نفقا رابعا لحزب الله على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الأحد، اكتشاف نفق رابع تابع لحزب الله اللبناني داخل الأراضي الإسرئيلية.

وذكر البيان، أن النفق الآن تحت سيطرة القوات الإسرائيلية وأنه لا يشكل أي تهديد على إسرائيل..مشيرا إلى أن هذا النفق يعد الأخير في سلسلة الأنفاق التي تم الكشف عنها خلال عملية "درع الشمال" التي أطلقها جيش الإسرائيلي في الرابع من ديسمبر الجاري.

كما حذر البيان الجانب اللبناني من دخول النفق في الوقت الراهن إذ أنه يخضع الآن لسيطرة إسرائيل.. مشيرا إلى أنه تم زرع متفجرات بداخله.

وحمل الجيش الإسرائيلي في بيانه السلطات اللبنانية مسؤولية حفر أنفاق الهجوم من داخل الأراضي اللبنانية .. لافتا إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ولسيادة إسرائيل..كما أشار إلى قرار الأمم المتحدة الذي أنهي الحرب اللبنانية الثانية لعام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر حزب الله خلال زيارته للحدود الإسرائيلية اللبنانية في وقت سابق الشهر الجاري .. قائلا : "إذا وقعوا في خطأ اختيار إلحاق الأذى بنا ، فسيواجهون ضربة لايمكن تصورها".

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