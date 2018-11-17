الرئيس السيسي يتقدم مشيعي العميد ساطع النعماني

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عصر اليوم السبت، جنازة الشهيد العميد ساطع النعماني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وقدم لأسرته العزاء.

كان جثمان العميد ساطع النعماني، وصل إلى مطار القاهرة الدولي ، قادمًا من مطار هيثرو في لندن فجر اليوم.

وتوفي العميد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق، الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يستكمل علاجه بالخارج بعد تدهور حالته، إثر علاجه من الإصابة بطلق ناري في وجهه، أفقده بصره، في أحداث بين السرايات، في أول يوليو 2013.