رئيس الاتحاد الأفريقى يؤكد دعمة للمشروعات الاستثمارية الألمانية في دول القارة

أكد بول كاجامى، رئيس الاتحاد الأفريقى، إن التعاون الألمانى الأفريقى أحد أهم الاستراتيجيات لتحقيق النجاح، مؤكدا أن أفريقيا لها دور ريادى على المستوى العالمى، فضلا عن كونها سوقا جديدا.

وأضاف خلال قمة مبادرة مجموعة الـ 20 للشراكة مع أفريقيا، بحضور الرئيس السيسي، أن القارة تعمل على الحصول على الابتكارات والحلول الاقتصادية الفعالة والتى سيكون لها أثرا قيما على الاقتصاد الأفريقى، مؤكدا دعم المشروعات الاستثمارية الألمانية فى الدول الأفريقية.