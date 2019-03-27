بوتين يوصي باستراتيجية جديدة لتطوير الثقافة البدنية والرياضة في روسيا

أوصى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعداد استراتيجية جديدة لتطوير الثقافة البدنية والرياضة في روسيا لغاية عام 2030، وذلك خلال اجتماعه مع مجلس تنمية الثقافة البدنية والرياضة اليوم.