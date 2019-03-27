كلمة لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية

قال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير تونس لدى القاهرة نجيب منيف، إن اجتماع المندوبين الدائمين سيرفع نتائج أعماله إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.