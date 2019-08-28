صورة فضائية تكشف عن قصر الرئاسة الجديد في مصر

ظهرت صورة فضائية جديدة القصر الرئاسي في مصر المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو قصر العمل الرسمي لرئاسة الجمهورية،الذي يستقبل فيه الرئيس الوفود الرسمية.