متظاهرون يقطعون الطريق المؤدية لمطار بغداد

قطع محتجون غاضبون الأربعاء الطريق المؤدية لمطار بغداد الدولي، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في عدد من مناطق العاصمة.

وأفادت مصادر لقناة الحرة بأن المتظاهرين قطعوا أيضا طريق المرور السريع لمدينة الشعلة شمالي العاصمة.