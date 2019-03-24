رومانيا تعلن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانسيلا، الأحد، أن حكومتها قررت نقل سفارتها في إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس.

جاء ذلك حسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن دانسيلا.

وأفاد الموقع، أن دانسيلا قالت خلال مشاركتها في مؤتمر "آيباك" المؤيد لإسرائيل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن: "يسرني أن أعلن للحضور اليوم أنني بصفتي رئيس وزراء رومانيا والحكومة تحت قيادتي، سأنقل سفارتنا إلى القدس، التي نعتبرها عاصمة إسرائيل".

وأضافت دانسيلا "بعد مشاورات وتقييمات داخلية في الحكومة الرومانية، قررنا أن نقوم بنقل السفارة الرومانية إلى مدينة القدس".

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيها رسميًا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في مايو الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية، تنفيذًا لإعلان ترامب في يناير من العام الماضي، باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة.

ونتج عن ذلك تنديد دولي كبير بالخطوة الأمريكية، وقطع القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.