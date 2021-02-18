لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان جهود روسيا وتركيا للقضاء على الإرهاب في إدلب

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أغلو، في اتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية بالتركيز على مهمة القضاء على الإرهاب في محافظة إدلب السورية.